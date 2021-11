Homem é preso por abusar de idosa em Cruz Alta

Na manhã desta sexta-feira, 26, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), com apoio de policiais da Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (DECRAB), efetuou a prisão de homem investigado pelo crime de estupro contra uma vítima idosa. A equipe de investigações da DEAM, após exitoso trabalho investigativo, identificou o autor do delito e realizou a prisão em Cruz Alta.

Nesta semana, a Polícia Civil, pela atuação da 5ª Região Policial do Interior, efetuou a prisão de três homens pelo crime de estupro. Detalhes como bairros e idades das vítimas são preservados para impedir a identificação.

