Acidente deixa uma pessoa ferida em Três de Maio

Uma pessoa ficou ferida sem gravidade, vítima de um acidente de trânsito que aconteceu por volta do meio-dia desta quinta-feira (25/11), na localidade de Bela Vista, Três de Maio.

O acidente envolveu dois automóveis Toyota Etios, branco que colidiram no trevo de entroncamento da BR 472 com a perimetral de acesso a cidade de Três de Maio.

O automóvel de Três de Maio conduzido por uma jovem, contornava o trevo para ingressar na perimetral em direção a cidade, e colidiu no Etios de Passo Fundo que era conduzido por um homem no sentido Santa Rosa-Três de Maio.

Ficou ferida uma senhora que estava na carona do Toyota de Três de Maio, e foi socorrida para o hospital. Os motoristas dos dois veículos não tiveram nenhum tipo de ferimento.

A Brigada Militar prestou auxílio no local e acionou a PRF de Ijuí.

