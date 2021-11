Motociclista morre após colidir contra árvore no centro de Três Passos

O sistema de vídeo monitoramento de um estabelecimento comercial flagrou o momento em que Maicon Valvassori colidiu contra uma árvore do canteiro central da Avenida Ijuí. Ele pilotava uma motocicleta no sentido centro/bairro. O acidente de trânsito ocorreu por volta das 15 horas da quinta-feira (25/11).

Imagens que circulam em grupos de redes sociais mostram um automóvel desviando de um carrinho de catador de papel. Para evitar o choque contra o carro, o motociclista vai em direção ao canteiro central. Após a colisão contra a árvore, o condutor fica caído sobre o asfalto.

O homem de 37 anos de idade foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Caridade de Três Passos (HCTP). No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Maicon Valvassori morava em Três Passos e trabalhava de instrutor de trânsito em um CFC.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.