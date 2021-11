Policiais Militares passam por semana de treinamentos em Três Passos

Durante essa semana, policiais militares do 7° BPM, do PATRAN e do Batalhão Rodoviário de Santo Augusto estão participando do PAEC – Plano Anual de Educação Continuada. Todo ano ocorrem treinamentos, com turmas divididas para compreender todo o efetivo.

Na quarta-feira os policiais receberam um treinamento sobre cuidados com atendimento de ocorrência envolvendo energia elétrica.

A palestra ministrada pelo técnico em segurança do trabalho Jair, da RGE, procurou mostrar a importância e os perigos que podem estar envolvidos em ocorrências com descargas elétricas. O Comando do 7ºBPM agradece a parceria com a RGE, através do seu colaborador Jair.

