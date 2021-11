Homem morre atropelado por caminhão em Palmeira das Missões

Na quarta-feira, (24/11), um homem foi atropelado por um caminhão na Rua João Manoel de Lima, na esquina com a Rua Pinheiro Machado em Palmeira das Missões/RS.

Os bombeiros foram acionados e prestaram os primeiros atendimentos. A SAMU também chegou no local e fez o transporte da vítima, em estado grave, mas com vida, para o Hospital de Caridade de Palmeira das Missões.

Segundo informações de populares, o motorista do caminhão, ao realizar a conversão para entrar na rua Pinheiro Machado, não visualizou e atropelou o idoso de 66 anos, mais tarde identificado como Peris Trentin, que ficou preso pelo tanque de combustível sem que o motorista notasse. O condutor do caminhão teria parado imediatamente quando alertado por populares de que havia alguém enroscado na carroceria do veículo.

Apesar dos esforços realizados pelos profissionais de saúde local, a vítima não resistiu aos graves ferimentos e por volta das 12 horas, veio a óbito no HC de Palmeira das Missões, enquanto aguardava transferência para centro especializado.

