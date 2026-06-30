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Team Solid e NoPing reforçam parceria até o final de 2026

Parceria fortalece a estrutura tecnológica da organização para oferecer maior estabilidade de conexão em treinos e torneios online.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/06/2026 às 22h16
Team Solid e NoPing reforçam parceria até o final de 2026
Noping

Team Solid e NoPing seguem ampliando a parceria voltada ao suporte tecnológico para atletas de esports. O objetivo é oferecer maior estabilidade de conexão durante treinos e competições online, cenário em que oscilações de rede podem comprometer o desempenho das equipes em partidas decisivas.

Criada em 2019, a Team Solid disputa campeonatos em modalidades como Free Fire, VALORANT, League of Legends e Counter-Strike 2 (CS2). Em um calendário que inclui classificatórias disputadas pela internet, a qualidade da conexão faz parte da preparação competitiva da organização, especialmente em jogos que exigem respostas rápidas e comunicação constante entre os jogadores.

A parceria com o NoPing integra essa estrutura ao disponibilizar uma tecnologia desenvolvida para otimizar as rotas de conexão entre o jogador e os servidores dos jogos. A proposta é reduzir oscilações de latência e proporcionar maior estabilidade durante sessões de treinamento e partidas oficiais realizadas em ambiente online.

"Nosso objetivo é oferecer uma conexão mais estável para que jogadores e organizações possam concentrar seus esforços no desempenho dentro do jogo", afirma Thiago Alves, CMO do NoPing.

Segundo a empresa, a otimização da rota de internet contribui para minimizar impactos provocados por congestionamentos na rede. Em competições online, diferenças de poucos milissegundos podem influenciar ações como movimentação, execução de habilidades e sincronização entre os integrantes da equipe, fatores relevantes em modalidades de alto nível competitivo.

Além das partidas oficiais, a estabilidade da conexão também influencia a rotina de preparação da Team Solid. A equipe realiza treinamentos frequentes contra outras organizações, revisões táticas e sessões de prática que dependem de uma comunicação contínua entre atletas e comissão técnica. Uma conexão consistente reduz interrupções durante essas atividades e permite maior continuidade na preparação para campeonatos.

O investimento em infraestrutura tecnológica tem se tornado parte da estratégia de organizações brasileiras de esports. Além da preparação técnica e do desenvolvimento dos jogadores, equipes buscam soluções capazes de reduzir fatores externos que possam afetar o rendimento durante competições disputadas pela internet.

A Team Solid adota o conceito de "Efeito Manada" como parte de sua identidade institucional, representando a atuação coordenada entre atletas, comissão técnica e parceiros. Nesse contexto, o NoPing atua como parceiro tecnológico da organização, oferecendo suporte voltado à qualidade da conexão utilizada pelos jogadores.

Com a continuidade da parceria, as empresas pretendem manter esse suporte para as equipes da Team Solid nas principais competições nacionais e internacionais disputadas ao longo da temporada.

Sobre o NoPing

O NoPing Game Booster é uma plataforma brasileira voltada para otimização de conexão em jogos online para PC e dispositivos móveis. O sistema utiliza tecnologias de roteamento inteligente, Multi-Conexão e Multi-Internet para reduzir problemas relacionados a latência, jitter e perda de pacotes.

Segundo a empresa, a plataforma oferece período de teste gratuito (trial) para novos usuários.

Para mais informações, basta acessar o site do NoPing: https://noping.com/pt

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