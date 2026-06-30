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HUAWEI nova 15 Max chega ao Brasil com oferta especial

Novo smartphone combina bateria de 8.500 mAh, câmera Ultra Clara de 50 MP e tela OLED de 6,84 polegadas; produto poderá ser adquirido com até 33% d...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/06/2026 às 21h42
HUAWEI nova 15 Max chega ao Brasil com oferta especial
Huawei

A Huawei anuncia a chegada oficial do HUAWEI nova 15 Max ao mercado brasileiro. O novo smartphone da série nova estreia no país com uma oferta especial de lançamento durante a campanha 7.7 do Meli, na loja oficial da marca no Mercado Livre; o aparelho poderá ser adquirido com até 33% de desconto.

O HUAWEI nova 15 Max foi desenvolvido para atender às necessidades da geração jovem, reunindo alguns dos atributos mais valorizados pelos consumidores atuais: bateria de longa duração, câmera de alta qualidade, experiência audiovisual imersiva e resistência para acompanhar a rotina em qualquer lugar.

O grande destaque do lançamento, de acordo com a Huawei, é a bateria de 8.500 mAh, desenvolvida para oferecer energia por longos períodos de uso. Aliada à tecnologia HUAWEI Energy Booster, que gerencia de forma inteligente o consumo de energia para maximizar a autonomia do dispositivo, ela permite até 49 horas de chamadas contínuas, 27 horas de reprodução de vídeos armazenados no aparelho, 62 horas de reprodução de músicas e 25 horas de navegação. O modelo também conta com carregamento reverso, permitindo compartilhar energia com outros dispositivos compatíveis.

Na fotografia, o HUAWEI nova 15 Max traz uma câmera Ultra Clara RYYB de 50 MP, acompanhada por uma câmera de profundidade de 2 MP e uma câmera frontal de 8 MP. O conjunto utiliza recursos de inteligência artificial para capturar imagens mais naturais, com excelente desempenho mesmo em ambientes com pouca iluminação.

O smartphone conta com uma tela OLED Full-View de 6,84 polegadas com bordas ultrafinas, proporcionando uma experiência visual ampla para vídeos, jogos e navegação. O design elegante ganha destaque com o anel vermelho característico da marca ao redor do módulo de câmeras e opções de cores sofisticadas que combinam com diferentes estilos.

Projetado para acompanhar uma rotina dinâmica, o HUAWEI nova 15 Max possui certificação SGS Premium Performance Mark de 5 estrelas para resistência a quedas e classificação IP65 contra água e poeira. O aparelho também é compatível com Wi-Fi 7 e tecnologia 2x2 MIMO, garantindo conexões mais rápidas e estáveis para streaming, videoconferências e compartilhamento de arquivos.

A oferta especial de lançamento faz parte da campanha 7.7 da Huawei e é válida por tempo limitado, enquanto durarem os estoques.

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