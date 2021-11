29º BPM prende homem e apreende adolescente por tráfico de entorpecentes em Ijuí

Na tarde desta quarta-feira (24/11), enquanto patrulhava o centro da cidade, junto a Praça da República, uma guarnição do 29º BPM abordou um indivíduo suspeito identificado como um adolescente de 17 anos. Durante a busca pessoal foi localizado com ele 03 porções de maconha embaladas.

O adolescente revelou que teria mais um comparsa comercializando drogas próximo a um estabelecimento de ensino no Bairro Burttet. Os policiais foram ao local e abordaram um suspeito que foi identificado como sendo um homem de 18 anos natural de Ijuí, com antecedentes policiais como menor infrator. Com ele foram encontrados mais 20 porções de maconha totalizando 36g.

Diante dos fatos os policiais deram voz de prisão ao acusado maior e apreenderam o adolescente. Eles foram conduzidos até a UPA para exames de saúde e em seguida apresentados na Delegacia de Polícia junto com o material apreendido, onde foi lavrado o flagrante pelo tráfico de entorpecentes ao acusado adulto, e demais trâmites legais referente ao adolescente apreendido.

