BM prende homem e apreende menor por tráfico de drogas em Palmeira das Missões

A Brigada Militar de Palmeira das Missões prendeu um indivíduo que fugiu de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) por estar transportando drogas. Os policiais rodoviários federais deram ordem de parada em um veículo Chevrolet/Vectra, que não obedeceu e empreendeu fuga.

Em determinado momento, na BR-158, em Boa Vista das Missões, o condutor saiu da pista e entrou em uma lavoura de milho. No ponto, o motorista saiu do veículo e tentou fugir por um matagal.

Mas, após buscas realizadas pela BM, o indivíduo foi localizado escondido em uma mata, por volta das 15 horas desta terça-feira, 23. Após ser preso pelos policiais, o homem foi conduzido ao Hospital de Jaboticaba para exames e posteriormente à Delegacia de Polícia para registro do flagrante. Por fim, o indivíduo foi recolhido ao Presídio Estadual de Palmeira das Missões.

Conforme a BM, o homem preso tem 25 anos e já possui passagens policiais. Ele será acusado pelo crime de tráfico de drogas, já que no carro em que ele estava, foram localizados cerca de 50 quilos de maconha.

Além dele, um outro homem estava no automóvel. Ele também fugiu pelo matagal e foi preso no início da noite desta terça-feira pela BM após denúncias de moradores próximos. O indivíduo possui 17 anos e também foi encaminhado à Delegacia de Polícia para registro do fato. Ele confessou participação no crime.

