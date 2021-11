Homem acusado de participação em homicídio é preso em Palmitinho

Nesta quarta-feira, (24/11), na cidade de Palmitinho, agentes da 3° Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP, juntamente com policiais civis locais e apoio da Brigada Militar, efetuaram a prisão temporária de um indivíduo de 18 anos que estava foragido, acusado de participação em um homicídio na capital.

Após a prisão, que ocorreu em um bairro da cidade, o homem foi encaminhado para Porto Alegre, onde permanecerá à disposição da Justiça.

