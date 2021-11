Brigada Militar apreende 06 pés de maconha em Panambi

No início da noite de terça-feira (23/11), por volta das 19 horas e 30 minutos, a Brigada Militar realizou a apreensão de plantas de maconha no bairro Becker, município de Panambi.

Os policiais militares que já estavam em Operação através do Plano Tático Operacional após receber denúncia que em um terreno baldio havia uma plantação de maconha, deslocaram até o local para averiguação, sendo que de fato localizaram 06 pés de maconha, plantadas em vasos.

Próximo do local, estava um indivíduo que assumiu ser sua a plantação e disse que as cultivava para consumo próprio. Com ele, também foi apreendido 9,5 gramas de maconha pronta para consumo.

As plantas foram apreendidas e ao homem foi dado voz de prisão, sendo encaminhado a Delegacia de Polícia para registro da ocorrência, que após concluída o homem foi liberado.

