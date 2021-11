Veículo é furtado no Centro de Três de Maio

Na noite desta terça-feira (23/11), por volta das 20 horas, foi furtada uma caminhoneta Honda WR-V, de cor preta, placas IYF 5630, que estava estacionada no Centro de Três de Maio. O fato foi registrado na rua Ijuí, em frente a Creche Pingo de Gente.

O proprietário da caminhonete estacionou o veículo e após atravessar a rua, enquanto conversava com um amigo a WR-V foi levada pelo ladrão.

A Brigada Militar fez buscas, mas não localizou o veículo furtado.

Informações podem ser repassadas pelo telefone 190.

