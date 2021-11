Acidente é registrado em Palmeira das Missões

Na madrugada desta quarta-feira (24/11), por volta das 2 horas e 30 minutos, uma condutora de um automóvel Fox, perdeu o controle do veículo e colidiu contra o muro de uma residência e na sequência, colidiu contra as grades e portão de uma segunda casa na rua Pinheiro Machado em Palmeira das Missões.

A condutora foi socorrida pelo (SAMU) e encaminhada ao HC de Palmeira das Missões para avaliação.

Os Moradores do local alertam, que são constantes os problemas relacionados a excesso de velocidade e até mesmo imperícia no local.

Os moradores da margem da via solicitam às autoridades de trânsito do município que sejam colocados dispositivos para redução de velocidade no local para evitar que aconteçam situações como a desta madrugada ou (algo pior).

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.