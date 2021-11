Homem é morto em ataque de criminosos a ponto de tráfico em Ijuí

Na madrugada desta terça-feira (23/11), por volta das 4 horas, criminosos armados invadiram uma casa no bairro Getúlio Vargas, em Ijuí, local conhecido como ponto de tráfico na cidade. Um homem, de 30 anos de idade, identificado como Paulo Henrique Sathes, foi morto a tiros.

Dois indivíduos, utilizando dois veículos, chegaram até a casa e efetuaram vários disparos de arma de fogo de grosso calibre. A Brigada Militar esteve no local, onde a Polícia Civil e a perícia trabalharam desde o início da manhã.

Horas antes do assassinato, a Brigada Militar havia efetuado prisões no local. Um homem de 27 anos, e outro de 19 anos, foram detidos durante a tarde de segunda-feira, no mesmo local, após a Brigada Militar encontrar uma quantia de crack, além de dinheiro em espécie com a dupla.

O homem de 27 anos já possui extensa ficha policial, por crimes de furto e tráfico. Ele é de Ijuí. Já o jovem de 19 anos, natural de Ajuricaba, não possui antecedentes.

Eles foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia, para o registro do flagrante.

