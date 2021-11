Colisão deixa motociclista e caroneira feridos na VRS 822 em Três Passos

Um acidente de trânsito teve de ser atendido na manhã desta terça-feira (23/11), na VRS-822, localidade de Esquina Cinamomo, rodovia que liga o município de Três Passos à Esperança do Sul.

A colisão envolveu um automóvel Fiat Uno e uma motocicleta Honda Bros.

Resultaram feridos o condutor da motocicleta e a caroneira, que acabou sofrendo fratura exposta na perna esquerda. Ambos foram removidos pela equipe do Corpo de Bombeiros e do SAMU, para atendimento no Hospital de Caridade de Três Passos.

A Brigada Militar foi acionada e também está no local do acidente, realizando o levantamento do ocorrido.

