Polícia Civil apreende drogas e dinheiro em residência de Três Passos

A Polícia Civil realizou nesta segunda-feira (22/11), por volta das 11 horas e 40 minutos, por intermédio dos Agentes da Delegacia de Três Passos, coordenados pelo Delegado Marion Volino, o cumprimento de buscas em uma residência, onde foram apreendidos aproximadamente 38 gramas de cocaína e dinheiro.

