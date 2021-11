Três Passos: Comissária de Polícia lança campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher na Câmara de Vereadores

A Comissária Luciana Rolim esteve na Casa legislativa de Três Passos para lançar a Campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher.

Movimento este criado em 1991 que visa erradicar, debater mecanismos legais de coibir a violência de gênero, bem como avaliar os avanços e retrocessos quanto às políticas públicas de enfrentamento na eficácia da Lei da Maria da Penha.

Luciana ressaltou que toda violência deve ser repudiada, não só as agressões físicas, mas qualquer que atinge a dignidade feminina.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:



Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.