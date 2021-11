Identificada a mulher que atingiu o prefeito de Palmitinho com golpes de faca

Tentativa de homicídio foi registrada na manhã da segunda-feira (22/11), no gabinete do Centro Administrativo (Foto: Reprodução | Grupo Chiru)

A Polícia Civil identificou como Lucinda Canova de Campos, a autora dos golpes de faca desferidos contra o prefeito de Palmitinho, Caetano Albarello. A tentativa de homicídio foi registrada na manhã da segunda-feira (22/11), no gabinete do Centro Administrativo.

Em depoimento na Delegacia da Polícia Civil, a mulher de 35 anos de idade disse que atacou o mandatário porque ‘ele iria tirar a casa dela’. Informações apuradas pela equipe do Sistema Província de Comunicação revelam que a moradora recebeu uma notificação para regularizar a residência que está em um conjunto habitacional.

Lucinda Canova de Campos foi presa quando chegava em sua moradia logo após o atentado contra a vida do prefeito. De acordo com a Polícia Civil, ela possui extensa ficha criminal, incluindo ameaça e tráfico de drogas.

Caetano Albarello foi socorrido pelo SAMU, inicialmente, ao Hospital Santa Terezinha de Palmitinho. Posteriormente, acabou transferido para o Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde do prefeito.

