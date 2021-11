BM de Ijui desarticula quadrilha de traficantes na região das Missões

No último sábado (20/11), após um trabalho de inteligência do 29° BPM, que visava desarticular a facção criminosa responsável pelo abastecimento de drogas na região das missões, culminou com operação realizada pela Brigada Militar de Ijuí, restando apreendido grande quantidade de entorpecentes.

Um veículo tripulado por 4 indivíduos, 3 homens e uma mulher, oriundos de Santo Ângelo foi abordado na vila Itai, interior de Ijuí.

Com eles foram apreendidos sete tijolos de maconha, posterior com informações de onde seria o depósito da facção em Santo Ângelo, foi deslocado até o local com o apoio da Força Tática do 7° RPMON, logrado êxito com mais uma grande apreensão de nove tijolos de maconha e uma balança de precisão.

Diante dos fatos, os presos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia juntamente com o material apreendido.

