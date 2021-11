Polícia Civil iniciou investigação no caso dos baleados em Campo de futebol em Panambi

O caso que chamou atenção da comunidade panambiense no final dessa semana, quando 4 pessoas ficaram baleadas em um campo de futebol na tarde de sábado na Linha Iriapira-1.

Dos 4 feridos, uma pessoa continua internada no hospital de Panambi aguardando uma nova avaliação médica nesta segunda-feira, (22) devido a um procedimento de retirada de um projétil alojado. Segundo as informações, ainda na noite desse sábado, foi tentado a retirada do projétil que ficou alojado, mas foi descartado o procedimento até uma nova avaliação.

Dos outros três feridos, dois que tiveram ferimentos nos braços e cotovelos e foram liberados ainda na noite de sábado e o outro que foi atingido na região da boca foi liberado no início da manhã deste domingo.

Ainda na noite de sábado a Polícia Militar chegou a realizar algumas incursões nas buscas dos autores dos disparos apontando por testemunhas e também encaminhou um dos feridos à delegacia local e foi realizado o registro da ocorrência.

Também na noite de sábado a Polícia Civil ouviu depoimentos de algumas pessoas que estavam no local e presenciaram o fato. Pelo menos dois nomes foram repassados para o setor de investigação que aponta como sendo os suspeitos da autoria dos disparos de arma de fogo. Sendo que os mesmos são moradores da região do bairro Pavão em Panambi e a Polícia já esta trabalhando no caso para a elucidação dos fatos e não descarta que a principal linha de investigação venha ganhar força como tentativa de homicídio. Durante a semana mais pessoas que estavam no local serão inqueridas para prestar depoimentos.

A Polícia Civil também aguarda apresentação dos dois homens e a entrega das armas usadas que foram vistos como sendo os suspeitos de serem autores dos disparos, já que os nomes deles foram apontados em registro.

O fato: Na tarde de sábado, (20) quando acontecia uma partida de futebol entre dois times no campo localizado na linha Iriapira-1, interior de Panambi. Durante a partida houve um desentendimento entre dois jogadores e um familiar de um dos envolvidos adentrou o campo armado de facão e acabou sendo contido pelos demais que ali estavam.

Tão logo a partida ser encerrada, no momento de confraternização, as equipes foram surpreendidas por disparos de arma de fogo sendo identificado disparos de espingarda e de revólver na direção ao grupo de aproximadamente 20 jogadores aonde saíram feridos 4 pessoas sendo que o mais grave foi atingido com dois projéteis, sendo um na nuca e o outro na região do abdômen.

