Polícia prende mulher que desferiu golpes de faca no prefeito de Palmitinho

A mulher que desferiu golpes de faca contra o prefeito de Palmitinho já foi detida pela Polícia do município. Ela está na delegacia prestando depoimento. A Polícia ainda não divulgou a identidade da autora.

O prefeito foi atacado pela mulher na manhã de hoje, após ele receber a mesma em seu gabinete. Segundo as informações, ela partiu para cima do prefeito e desferiu golpes de faca. Informações não oficiais dão conta de que ele teria sido atingido por dois golpes na altura do abdômen.

O prefeito foi socorrido pelo SAMU até o hospital do município, mas em virtude da gravidade das lesões precisou ser transferido para o Hospital Santo Antônio de Tenente Portela.

