Prefeito de Palmitinho leva facada dentro do gabinete

O prefeito de Palmitinho, Caetano Albarello foi vítima de facada na manhã de hoje. O prefeito estava atendendo uma mulher, dentro do seu gabinete, quando essa teria desferido golpes de faca contra o prefeito.

Albarello foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e conduzido ao Hospital Santa Terezinha e deve ser encaminhado para o Hospital Santo Antônio de Tenente Portela.

Ainda não há maiores informações sobre o estado de saúde do prefeito e nem sobre os motivos da agressão.

