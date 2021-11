Brigada Militar prende dupla por tráfico de drogas em Frederico Westphalen

Na noite deste domingo (21/11), Policiais Militares do 37° Batalhão de Polícia Militar (37°BPM), prenderam um homem de 20 anos de idade e outro com 22, no município de Frederico Westphalen.

A prisão foi realizada, após abordagem do indivíduo, e localização de 11 buchas de cocaína, um frasco transparente, usado para armazenar o entorpecente, um celular, além de R$ 550,00.

A dupla foi presa em flagrante e o material foi apreendido, ambos foram encaminhados até a delegacia de Polícia para registro.

