Brigada Militar prende jovens por tráfico de drogas em Três Passos

Na manhã deste domingo (21/11), por volta das 09 horas e 40 minutos, policiais militares do 7º BPM prenderam um jovem e apreenderam um adolescente de 17 anos por tráfico de drogas.

A prisão ocorreu em Padre Gonzales, distrito do município de Três Passos. Após abordagem de uma motocicleta, foi localizado com os ocupantes 48 porções de maconha pesando 263 gramas e R$ 256,00 em notas diversas.

Ambos foram conduzidos para Delegacia de Polícia para registro do flagrante.

