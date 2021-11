Passo Fundo: PRF aborda Fusca e encontra 41 quilos de cocaína

Policiais rodoviários federais encontraram a cocaína escondida no forro do teto do automóvel (Foto: Divulgação | PRF)

Na tarde do sábado (20/11), durante operação de combate à criminalidade, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um VW Fusca que transitava pela BR 285 em Passo Fundo.

Na fiscalização, os PRFs desconfiaram da atitude e da história relatada pelo condutor – um indivíduo de 20 anos de idade e natural do Paraná. Ele viajava sozinho. Na revista, os policiais rodoviários federais perceberam que havia algo escondido atrás do forro do teto do automóvel. Após a desmontagem, foram encontrados 41 quilos de cocaína.

Segundo a PRF, a droga possui alto grau de pureza e, depois do fracionamento e mistura seria possível produzir mais de 160 mil pinos para comercialização. Essa quantidade iria render cerca de R$ 7 milhões aos traficantes.

O motorista – que não tinha antecedentes criminais – acabou preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele revelou que entregaria a carga em Porto Alegre. A PRF encaminhou o homem, os entorpecentes e o veículo para a Polícia Civil.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.