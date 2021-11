Seberi: Atropelamento na BR 386 causa morte de pedestre

Fato aconteceu por volta das 11 horas do sábado (20/11), no Km 49 da BR 386, em Seberi (Arte: Reprodução)

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o GM Cruze – com placas de Não-Me-Toque/RS – seguia no sentido Frederico Westphalen - Seberi quando atropelou o pedestre. O fato aconteceu por volta das 11 horas do sábado (20/11), no Km 49 da BR 386, em Seberi.

A equipe do SAMU chegou a socorrer a vítima, entretanto, o óbito foi confirmado no Hospital Pio XII de Seberi.

Ainda segundo a PRF, a ocorrência foi registrada na Polícia Civil.

