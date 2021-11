Polícia Civil realiza a prisão de dois suspeitos do homicídio de Guilherme Graffunder em Três Passos

Agentes da Delegacia de Polícia Civil de Três Passos, no dia 17 de novembro, em diligências realizadas em Florianópolis/SC, efetuaram a prisão temporária de um dos envolvidos na morte de Guilherme Gustavo Graffunder.

Nesta sexta-feira (19/11), foi realizada a prisão preventiva do outro participante, o qual no interrogatório confessou ter matado a vítima.

O homicídio ocorreu no dia 14 de agosto de 2021, na cidade de Três Passos. Dois indivíduos, armados com revólveres, invadiram a casa de Guilherme, no Bairro Frei Olímpio, e, enquanto um filmava a ação, o outro efetuou três disparos em Guilherme.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.