Casal é preso por furto de celular em Palmitinho

No final da tarde de quinta-feira (18/11), policiais Militares do 37° Batalhão de Polícia Militar (37°BPM), prenderam uma mulher com 23 anos de idade e um homem com 26 anos.

A prisão foi realizada após o furto de um telefone celular em um estabelecimento comercial, no município de Palmitinho, e após análise das imagens de segurança foram localizados os envolvidos e realizada a prisão.

Na ocasião, além da prisão da dupla, foram apreendidos dois aparelhos de telefones celulares, com chip e cartão de memória.

