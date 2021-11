Intolerância religiosa é tema de debate na Comissão de Cultura nesta próxima sexta

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados promove um debate na nesta sexta-feira (19) sobre o combate à intolerância e ao racismo religioso. "A intolerância e o ódio contra qualquer religião devem ser combatidos com

máximo rigor, posto que a Carta Magna assegurou a todos o direito à liberdade de

credo", afirma a deputada Erika Kokay (PT-DF), que pediu a realização da audiência.

A parlamentar lembra que, no dia 26 de agosto deste ano, a Praça dos Orixás, em Brasília (DF), foi alvo da ação de vândalos, que depredaram uma das esculturas que representam as divindades africanas. A Polícia Civil ainda não identificou os responsáveis. "Lamentavelmente, essa não é a primeira vez que o espaço sofre depredação", disse Erika Kokay.

Foram convidados para discutir o assunto com o colegiado, entre outros:

- a administradora regional de Brasília, Ilka Teodoro;

- o secretário da Casa Civil do DF, Gustavo do Vale Rocha;

- a representante da Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial do Distrito Federal, Adna Santos; e

- o presidente da Federação de Umbanda e Candomblé de Brasília e Entorno, Rafael Moreira.

A reunião será realizada às 9h30, no plenário 8.