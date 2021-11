A comissão especial que analisa a PEC 383/17, que garante recursos mínimos para o financiamento do Sistema Único de Assistência Social (Suas), realiza audiência pública na terça-feira (23), às 14h30, com presença do ministro da Cidadania, João Roma.

O pedido para a realização do evento foi feito pelos deputados Eduardo Barbosa (PSDB-MG), Flávia Morais (PDT-GO) e Carmen Zanotto (Cidadania-SC).

O debate será realizado no plenário 9.