PRF apreende mais de 20 quilos de crack em Seberi

Numa fiscalização de rotina, na tarde da quinta-feira (18/11), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram um Fiat Siena que trafegava pela BR 386 em Seberi.

Na revista veicular, os PRFs encontraram mais de 20 quilos de crack. Os tijolos da droga estavam acondicionados na caixa de ar do automóvel. Caso os entorpecentes fossem comercializados, poderiam render cerca de R$ 200 mil aos traficantes.

O motorista do Fiat Siena – um homem de 34 anos de idade e natural do Paraná – contou que recebeu R$ 10 mil para transportar a droga até a cidade de Cruz Alta. Ele acabou preso e encaminhado à Polícia Civil, juntamente com o veículo e os entorpecentes.

