Comissão debate ampliação de doenças rastreadas pelo teste do pezinho

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (23) sobre a ampliação do Programa Nacional de Triagem Neonatal, conhecido como teste do pezinho.

A reunião ocorre às 14 horas, com transmissão interativa.

Autor do requerimento, o deputado Zacharias Calil (DEM-GO) lembra que a Lei 14154/21 altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para aperfeiçoar o programa ampliando as doenças a serem rastreadas pelo teste do pezinho. "A lei sancionada é louvável, mas é necessário endereçar os atuais desafios do programa e pensar em soluções conjuntas, além de divulgar o teste do pezinho", apontou.

Foram convidados para o debate, entre outros: