Operação prende sete pessoas em Frederico Westphalen, Vicente Dutra e Pinheirinho do Vale

A Polícia Civil (PC) realizou uma operação contra um grupo apontado pelas práticas de crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico e tentativa de homicídio. De acordo com a PC, o grupo possuía um esquema de venda de drogas em Frederico Westphalen e Vicente Dutra, bem como foi responsável por uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 22 de setembro deste ano, na cidade de Pinheirinho do Vale, vitimando um desafeto do núcleo criminoso.

Segundo a polícia, foram cumpridas na manhã desta quinta-feira, 18, 11 ordens judiciais, sendo quatro mandados de busca e apreensão e sete prisões preventivas. Em um dos locais, em Vicente Dutra, onde funcionava um ponto de venda de drogas pertencente aos investigados, um homem foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas.

Nesse local, estavam armazenadas 77 pedras de crack e duas porções de maconha. O cumprimento das ordens contou com o apoio da Brigada Militar. A operação foi coordenada pelas Delegacias de Polícia de Palmitinho, Frederico Westphalen e Vicente Dutra.

Após as formalidades legais, os presos serão conduzidos ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen, onde permanecerão à disposição da Justiça.

