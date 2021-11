Idosa é presa ao tenta entregar drogas para detento em presídio de Ijuí

Uma idosa que tentou ingressar com drogas na Penitenciária Modulada Estadual de Ijuí foi presa. Ela foi abordada na sala de revistas. Durante verificação, em seus pertences, dentro de um pacote de erva-mate, os policiais penais localizaram porções de maconha e cocaína. Ela estava na casa prisional em visita a um apenado.

Diante dos fatos, os agentes conduziram a mulher até a Delegacia de Polícia. A idosa teve o flagrante lavrado pelo delegado Amílcar Souza Neto. Ela vai responder pelo crime de tráfico de drogas. A idosa foi reconduzida à Penitenciária Modulada Estadual de Ijuí, só que desta vez na condição de presa.

