Detentos serram grade de cela e oito fogem da penitenciária de Santana do Livramento

Penitenciária Estadual de Santana do Livramento (Foto: Divulgação / Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe))

Oito detentos que cumpriam pena na Penitenciária Estadual de Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, fugiram durante a madrugada desta quinta-feira (18). De acordo com a Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe), eles serraram as grades da cela onde estavam.

A fuga ocorreu às 3h05. A Brigada Militar (BM) divulgou que o grupo foi para o telhado da casa prisional após sair da cela. De lá, desceram para a área externa e saíram do prédio. A Susepe confirma as informações.

A falta dos detentos foi percebida na manhã desta quinta-feira quando foi feita a checagem junto às celas do local.

O g1 questionou a Susepe sobre como que a ação dos apenados não foi percebida pelos agentes de segurança e que medidas foram adotadas para recapturá-los e impedir novas fugas. O órgão respondeu que se manifestaria posteriormente por meio de nota.

Quanto às identidades dos presos e crimes pelos quais cumpriam pena, a Susepe respondeu que não fará a divulgação dessas informações.

