Mulher morre após levar disparo de arma de fogo no centro de Santa Rosa

Uma mulher morreu após ser alvejada com pelo menos um disparo de arma de fogo na manhã de quarta-feira (17/11) no centro de Santa Rosa. Dilmair Fures, de 42 anos, era natural de Porto Lucena, mas atualmente residia em Santa Rosa. O suspeito é o ex-marido dela que, posteriormente, foi encontrado morto no interior do município. As informações são do Jornal Noroeste.

O crime ocorreu no centro da cidade por volta das 8h40min. Informações preliminares indicam que um homem, conduzindo um veículo, parou e atirou contra a vítima em via pública. Em seguida, ele fugiu do local. O corpo do ex-marido foi encontrado na localidade de Lajeado Ipê, interior de Santa Rosa. Ele foi identificado como Valmir Moraes de 38 anos.

A Polícia Civil realiza o levantamento e investiga o caso. Por enquanto, ainda sem outros detalhes oficiais sobre o crime.