Comissão de Educação discute distribuição de vacinas contra a Covid-19

Vacinas contra o novo coronavírus chegam ao Rio Grande do Sul - (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini)

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados discute na próxima segunda-feira (22) a distribuição de vacinas contra Covid-19 de acordo com a faixa etária. O debate foi solicitado pelas deputadas Professora Dorinha Seabra (DEM-TO) e Carmen Zanotto (Cidadania-SC). Elas ressaltam que a vacinação é o meio mais eficaz para combater a pandemia e explicam que, depois de chegar ao Brasil, os imunizantes são disponibilizados pelo Ministério da Saúde para as unidades da Federação em até 48 horas.

As deputadas querem discutir como aprimorar e dar celeridade à vacinação em todos os estados.

Foram convidados para discutir o assunto, entre outros:

- o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros;

- o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Carlos Eduardo de Oliveira Lula; e

- o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Wilames Freire Bezerra.

A reunião será realizada às 10 horas, no plenário 10.

Os interessados poderão acompanhar o debate, ao vivo, pelo portal e-Democracia, inclusive, enviando perguntas, críticas e sugestões aos convidados.