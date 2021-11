Comissão aprova campanha de incentivo à doação de cabelo a pessoas carentes com câncer

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 610/21, que cria uma campanha nacional de incentivo à doação de cabelo a pessoas carentes em tratamento de câncer.

De acordo com o texto aprovado, a campanha será coordenada pelo Ministério da Saúde com a participação da sociedade civil organizada e realizada anualmente na semana do Dia Nacional de Combate ao Câncer (27 de novembro).

A relatora da proposta, deputada Paula Belmonte (Cidadania-DF), concordou com a finalidade do projeto, de autoria do deputado Vinicius Carvalho (Republicanos-SP), e apresentou parecer pela aprovação.

Paula Belmonte lembrou que a quimioterapia frequentemente provoca perda de cabelos no paciente em tratamento, prejudicando sua autoestima, que é fator relevante para o processo de cura.

"Muitos pacientes não dispõem de condições financeiras para arcar com os custos de próteses capilares. Por isso, a doação de cabelos para a confecção de perucas é uma questão humanitária e de saúde pública”, disse.

Tramitação

A proposta será ainda analisada, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

