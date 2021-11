Comissão debate construção de ligação seca entre as margens do Porto de Santos

Obra ligaria as margens direita e esquerda do Porto de Santos - (Foto: Divulgação/Governo de São Paulo)

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta segunda-feira (22) para discutir a modelagem da ligação seca (por ponte ou túnel) entre os municípios paulistas de Santos e Guarujá.

O debate será realizado às 10 horas, no plenário 11, e poderá ser acompanhado de forma virtual e interativa pelo e-Democracia.

A deputada Rosana Valle (PSB-SP), que pediu a audiência pública, lembra que está em discussão a construção de uma ponte ou de um túnel para a ligação seca entre os municípios de Santos e Guarujá, interligando as margens direita e esquerda do Porto de Santos.

Ela informou ainda que tem cobrado e acompanhado os estudos realizados pelo Ministério da Infraestrutura, via BNDES, para inclusão da construção da ligação seca entre as competências do vencedor da futura desestatização do Porto de Santos.

Debatedores

Confirmaram presença no debate:

- o diretor de Novas Outorgas de Políticas Regulatórias Portuárias da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Fábio Lavor;

- representantes da Santos Port Authority, Fernando Biral e Bruno Stupello;

- o coordenador dos estudos da ligação seca imersa e um dos porta vozes do movimento Vou de Túnel, Casemiro Tércio de Carvalho;

- o engenheiro industrial e porta-voz da campanha Vou de Túnel, Eduardo Lustoza; e

- o secretário municipal de Assuntos Portuários, representando a Prefeitura de Santos, Julio Eduardo.