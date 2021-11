Incêndio consome casa em Barra do Guarita

Na tarde desta quarta-feira (17/11), um incêndio de grandes proporções consumiu uma residência na Avenida Tenente Portela no município de Barra do Guarita.

A casa mista, metade alvenaria e a outra metade de madeira fica em frente a Escola Municipal Novo Horizonte.

O Corpo de Bombeiros de Itapiranga SC que faz divisa com Barra do Guarita, de Tenente Portela e de Três Passos também atenderam a ocorrência.

Duas crianças que estavam no interior da residência, foram retiradas segundos antes das chamas destruírem a casa.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência. As causas do sinistro são desconhecidas.

