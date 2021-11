PRF prende motorista dirigindo embriagado e armado em Seberi

Na noite desta quarta-feira (17/11), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que portava ilegalmente um revólver calibre .38. Ele foi abordado na BR 386 dirigindo embriagado.

Em uma fiscalização no perímetro urbano de Seberi, os policiais abordaram um Corolla. Durante as buscas no carro, encontraram no porta-luvas um revólver calibre .38 municiado e pronto para uso.

O motorista não possuía registro nem autorização para portar a arma. Ele ainda se negou a realizar o teste com o bafômetro e admitiu que havia ingerido bebida alcoólica.

O homem foi autuado e preso em flagrante, sendo conduzido à polícia judiciária.

