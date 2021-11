Idosa é presa ao tentar ingressar com drogas na penitenciária de Ijuí

Durante procedimentos de praxe na sala de revista, agentes penitenciários encontraram porções de maconha e de cocaína escondidas dentro de um pacote de erva-mate. A idosa – que tentava ingressar com os entorpecentes na Penitenciária Modulada de Ijuí – acabou presa.

Diante do flagrante, os agentes penitenciários conduziram a mulher até a Delegacia da Polícia Civil. Segundo o delegado Amilcar Souza Neto, ela vai responder pelo crime de tráfico de drogas.

Após os trâmites legais na Polícia Civil, a idosa foi recolhida ao sistema prisional.

