Incêndio no lar de Idosos de Palmeira das Missões

O corpo de bombeiros de Palmeira das Missões recebeu um chamado no início da madrugada desta quarta-feira (17/11) informando que no Lar de Idosos localizado na Rua Hugo de Mattos, estava acontecendo um incêndio na área de lavanderia.

A guarnição dos militares deslocou-se preparada para o combate ao sinistro e eventual resgate de vítimas.

No local houve o início imediato de combate às chamas e em simultâneo aconteceu a remoção dos idosos que estavam alojados em quartos próximos, havia grande quantidade de fumaça tóxica proveniente da queima de estofados que estavam em áreas próximas.

O sinistro foi controlado e os bombeiros auxiliaram na acomodação dos idosos que tiveram seus quartos tomados pela fumaça.

