Grave acidente de trânsito causa incêndio de dois veículos em Ijuí

Um grave acidente de trânsito causou o incêndio e a consequente destruição de dois veículos na RS 514, em Ijuí. A colisão ocorreu pouco depois das 20h de terça-feira (16/11), nas proximidades do trevo de acesso à Ajuricaba.

Colidiram um Pálio Weekend, com placas de Ajuricaba, um Vectra também emplacado em Ajuricaba e um Gol, de Ijuí. Um dos automóveis apresentou uma pane e estacionou no acostamento. Um outro automóvel que seguia pela rodovia não visualizou o carro havendo a colisão. Dois automóveis pegaram fogo e foram completamente destruídos pelo fogo: o Gol e o Pálio. Samu e Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência.

Duas pessoas envolvidas precisaram de atendimento e foram conduzidos ao Hospital de Caridade de Ijuí. Uma delas teve uma possível fratura em uma das pernas e a outra apresentou queimaduras em membros inferiores.

