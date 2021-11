Mãe e filho, suspeitos de homicídio em Cascavel (PR) foram presos em Tenente Portela

Na manhã desta quarta-feira (17/11), equipes da Delegacia de Homicídios – DH da Polícia Civil de Cascavel cumpriram mandados de prisão em Tenente Portela.

A ação tem relação com o homicídio de Ivanei da Rocha Pelentir que ocorreu no dia 06 de outubro deste ano na Rua Benedita Soares, bairro Riviera em Cascavel.

Segundo a DH, “Não adiantou se esconderem, a Delegacia de Homicídios de Cascavel procurou até achá-los”.

A investigação apurou que o crime foi cometido por duas pessoas. Os suspeitos, mãe e filho, após alguns dias se evadiram da cidade de Cascavel com destino a outro estado.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva dos envolvidos, sendo os mandados expedidos pelo Poder Judiciário. As equipes da DH passaram então a procurar o paradeiro dos suspeitos.

Nesta manhã, os policiais da Delegacia de Homicídios de Cascavel com o apoio da Brigada Militar localizaram e prenderam mãe e filho suspeitos desse crime. Ambos foram encontrados na cidade de Tenente Portela no estado do Rio Grande do Sul.

A mãe, de 39 anos, possui passagens por crimes de menor potencial ofensivo. Já o filho, de 21 anos, possui passagem por tentativa de homicídio ocorrida no ano passado.

Tenente Portela fica a cerca de 365 km de Cascavel. Sendo que as equipes com os detidos deverão chegar na 15ª SDP (Subdivisão Policial de Cascavel) na parte da tarde.

