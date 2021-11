Brigada Militar prende dois homens por tráfico de drogas em Três Passos

Na manhã de segunda-feira (15/11), por volta das 11 horas e 20 minutos, policiais militares do 7º BPM prenderam dois homens por tráfico de drogas em Três Passos.

A prisão ocorreu após a guarda externa do Presídio Estadual avistar dois homens arremessando um invólucro para o interior do estabelecimento penal. Imediatamente as características foram repassadas ao policiamento, que efetuou abordagem de uma motocicleta ocupada pelos suspeitos.

No invólucro arremessado foi localizado 33 tijolinhos de maconha e 1 bucha de cocaína. Os homens foram encaminhados à delegacia de polícia para o flagrante por tráfico de drogas.