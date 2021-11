Médico fica gravemente ferido em acidente em Esperança do Sul

Um grave acidente foi registrado na manhã de hoje, 16, na VRS-822 no trecho entre Três Passos e Esperança do Sul. A acidente ocorreu por volta das 8 horas da manhã na altura da comunidade de Árvore Seca.

Segundo as informações o médico Rogério Batista conduzia uma motocicleta quando colidiu em um caminhão que trafegava no sentido contrário. Informações da imprensa de Três Passos dizem que ele estava se deslocando para Esperança do Sul do onde prestava atendimento.

Ele foi socorrido pelo SAMU e conduzido para o Hospital de Caridade de Três Passos. Segundo as informações seu estado é grave.

O médico traumatologista é muito querido na comunidade portelense, que está pedindo orações pela sua recuperação.

