Após fuga em alta velocidade, PRF e BM apreendem menor em Ijuí

Uma fuga em alta velocidade mobilizou uma grande quantidade de policiais no final da noite em Ijuí. Tudo começou quando a Polícia Rodoviária Federal tentou abordar um veículo na BR 285. O condutor não obedeceu ordem de parada e fugiu por diversas ruas da cidade, sendo acompanhado pelo policiais rodoviários. Na fuga o condutor teria colidido em outro veículo. A Brigada Militar auxiliou na perseguição com a viaturas de serviço e a Rocam – Ronda Ostensiva com Apoio de motocicletas. O veículo foi parado e um menor estava dirigindo. O carro foi apreendido.

