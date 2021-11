Polícia Civil procura foragido em Tenente Portela

A Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Tenente Portela, anuncia que o indivíduo Tiago Mateus Rosa, de alcunha “Paraná”, encontra-se foragido. Tiago é natural de Irati, estado do Paraná, com 29 anos de idade e é investigado pelo homicídio da vítima Éverson Petrecoski, ocorrido em Tenente Portela no último dia 02 de novembro.

Buscas foram realizadas no bairro Operário, onde o mesmo estava residindo há aproximadamente dois meses, mas não foi mais encontrado.

Qualquer informação do seu paradeiro pode ser informada no Whats App 55-984179486, com a preservação da identidade do denunciante.

