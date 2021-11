Em Cunha Porã, governador em exercício anuncia R$ 86 milhões para municípios da região

Fotos: Ricardo Wolffenbüttel / Secom

O governador em exercício de Santa Catarina, Mauro De Nadal, voltou ao seu berço político com uma série de boas notícias na noite desta quarta-feira, 10. Em Cunha Porã, onde foi prefeito por dois mandatos, De Nadal anunciou investimentos estaduais que somam mais de R$ 86 milhões em diversos municípios da região da Amerios. A solenidade ocorreu na Sociedade Esportiva e Recreativa Auriverde e foi prestigiada por dezenas de prefeitos do Oeste catarinense.

De Nadal destacou o gosto especial de poder voltar a Cunha Porã com a “caneta cheia”. Um dos principais investimentos anunciados foi a pavimentação da estrada que liga a cidade ao município vizinho de Cunhataí. Serão cerca de R$ 26 milhões para asfaltar um trecho de quase 15 quilômetros. Também serão repassados R$ 27 milhões para o asfaltamento da estrada que liga Maravilha a Bom Jesus do Oeste.

“Eu não tenho palavras para descrever esse momento. É uma alegria muito grande. Estar aqui para representar o Governo do Estado me dá muito orgulho. Todos esses recursos que anunciamos aqui são fruto do trabalho da equipe de Governo. Hoje é um dia histórico para a nossa região Oeste”, afirmou o governador em exercício, que também agradeceu o gesto do governador Carlos Moisés e da vice-governadora Daniela Reinehr em permitir que ele assumisse o comando do Executivo por uma semana.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

:: Mais fotos no álbum

O ato em Cunha Porã também teve o repasse direto de R$ 27,7 milhões para 10 municípios. Os recursos serão usados em obras de infraestrutura e educação. As cidades contempladas são Tigrinhos (R$ 4,8 milhões), Saudades (R$ 5 milhões), Santa Terezinha do Progresso (R$ 200 mil), Saltinho (R$ 4,7 milhões), Romelândia (R$ 100 mil), Riqueza (R$700 mil), Palmitos (R$ 5,9 milhões), Iraceminha (R$ 850 mil), Cunha Porã (R$ 100 mil), Campo Erê (R$ 3,4 milhões) e Caibi (R$ 1,8 milhão).

Para o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, as entregas durante o roteiro pelo Oeste demonstram que Santa Catarina vive atualmente o seu melhor momento. “Esses aportes do Governo do Estado significam tirar do papel demandas aguardadas há décadas pela população local. Vamos tirar a lama e a poeira da vida das pessoas. Isso é segurança e qualidade de vida”, diz Vieira.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

No setor de saúde, foram destinados R$ 996 mil para a aquisição de equipamentos no Hospital de Cunha Porã. Também foi assegurado o repasse de R$ 1,3 milhão para a sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Maravilha. Na área da educação, foram entregues 943 tablets para escolas da região, somando um investimento de R$ 845 mil.

Comunidade aguarda pela chegada do asfalto

Entre os moradores de Cunha Porã e Cunhataí, o clima é de expectativa pela chegada do asfalto na ligação entre as duas cidades. Na comunidade do Cambará, em Cunhataí, o agricultor Pedro Silvino Rempel conta que aguarda pela pavimentação há 20 anos. Ele cria 40 vacas leiteiras e mora às margens da rodovia.

“O benefício vai ser muito grande por causa da poeira. Por aqui passa muito caminhão transportando suínos e leite. O fluxo de veículos aumentou muito nos últimos anos. São carretas e caminhões pequenos. Para a nossa comunidade, essa é uma grande conquista”, diz Rempel.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O ato em Cunha Porã foi acompanhado pelo deputado estadual Valdir Cobalchini, pelo secretário adjunto da Saúde, Alexandre Fagundes, pelo subchefe da Casa Civil, Juliano Chiodelli e demais autoridades locais.